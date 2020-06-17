Пассажиры аэропорта Кольцово вынуждены доезжать до самолетов в полных автобусах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге допускает столпотворения возле самолетов и в автобусах, которые подвозят к ним людей. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

По словам собеседника агентства, в московском Шереметьево в такие автобусы пускают ограниченное количество пассажиров — около 25-30, увеличив при этом число поездок к воздушному судну. За счет этого у людей есть возможность сохранять социальную дистанцию.

«В Кольцово решили этого не делать. Я ехал в автобусе, где больше 50 человек», — констатировал один из пассажиров. На момент подготовки материала связаться с представителями екатеринбургского аэропорта и регионального Роспотребнадзора не удалось.

При этом в методических указаниях Минтранса России говорится , что аэропорты должны следить за соблюдением социальной дистанции, в том числе, пассажиров. А в графе «ожидаемый результат» указано: «Увеличение частоты движения автобусов, в целях исключения скученности пассажиров в транспортных средствах».

Читатель URA.RU

Читатель URA.RU