Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге допускает столпотворения возле самолетов и в автобусах, которые подвозят к ним людей. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.
По словам собеседника агентства, в московском Шереметьево в такие автобусы пускают ограниченное количество пассажиров — около 25-30, увеличив при этом число поездок к воздушному судну. За счет этого у людей есть возможность сохранять социальную дистанцию.
«В Кольцово решили этого не делать. Я ехал в автобусе, где больше 50 человек», — констатировал один из пассажиров. На момент подготовки материала связаться с представителями екатеринбургского аэропорта и регионального Роспотребнадзора не удалось.
При этом в методических указаниях Минтранса России
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