16 июня 2020
15 июня 2020

Аэропорт Екатеринбурга допускает толпы пассажиров в автобусах. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча призеров
Пассажиры аэропорта Кольцово вынуждены доезжать до самолетов в полных автобусах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге допускает столпотворения возле самолетов и в автобусах, которые подвозят к ним людей. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

По словам собеседника агентства, в московском Шереметьево в такие автобусы пускают ограниченное количество пассажиров — около 25-30, увеличив при этом число поездок к воздушному судну. За счет этого у людей есть возможность сохранять социальную дистанцию.

«В Кольцово решили этого не делать. Я ехал в автобусе, где больше 50 человек», — констатировал один из пассажиров. На момент подготовки материала связаться с представителями екатеринбургского аэропорта и регионального Роспотребнадзора не удалось.

При этом в методических указаниях Минтранса России говорится, что аэропорты должны следить за соблюдением социальной дистанции, в том числе, пассажиров. А в графе «ожидаемый результат» указано: «Увеличение частоты движения автобусов, в целях исключения скученности пассажиров в транспортных средствах».

Читатель URA.RU
Читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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