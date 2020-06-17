Ефремов «категорично хотел» сесть в СИЗО после смертельного ДТП

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Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

Ранее Пашаев заявил, что актер в день ДТП употреблял алкогольные напитки , так как был в трауре из-за смерти близкого друга.

«Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: „Нет, не надо“. Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда „домашний арест“ выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — цитирует Пашаева Starhit.ru. По словам защитника Ефремова, актер морально страдает из-за погибшего в ДТП и практически не ест. Он отметил, что артиста пока не показывали врачам, поэтому точно оценить его состояние невозможно.

Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом, «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов морально страдает из-за погибшего в ДТП и практически не ест, сказал адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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