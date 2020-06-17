16 июня 2020

Ефремов «категорично хотел» сесть в СИЗО после смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Михаил Ефремов морально страдает из-за погибшего в ДТП и практически не ест, сказал адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом, «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: „Нет, не надо“. Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда „домашний арест“ выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — цитирует Пашаева Starhit.ru. По словам защитника Ефремова, актер морально страдает из-за погибшего в ДТП и практически не ест. Он отметил, что артиста пока не показывали врачам, поэтому точно оценить его состояние невозможно.

Ранее Пашаев заявил, что актер в день ДТП употреблял алкогольные напитки, так как был в трауре из-за смерти близкого друга.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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