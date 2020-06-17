Из-за доступной ипотеки в России может подорожать жилье

Снижение ключевой ставки по ипотеке и высокий спрос на нее может привести росту цен на жилье. Такой исход возможен в случае отсутствия роста предложений на рынке недвижимости. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Ранее, напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что государственная поддержка строительной отрасли через субсидирование ипотечных ставок стала самой быстрой и эффективной мерой. Со момента запуска программы в банки поступило около 170 тысяч заявок на ипотеку. По словам чиновника, рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен.
Хусаинов подчеркнул, что ипотека с господдержкой действительно позволила максимально быстро преодолеть дефицит спроса на рынке недвижимости, однако высокий спрос отражается и на динамике роста цен.
«Сейчас крайне важно, чтобы меры, направленные на стимулирование роста объёма предложений на рынке первичного жилья, начали как можно раньше давать свой эффект. В ином случае, на фоне прогнозируемого высокого объема выдачи ипотеки это может привести к снижению объёма предложений и ещё больше подогреть рост цен», — отметил директор компании. Еще одной важной деталью он назвал поддержку рынка вторичной недвижимости и загородного жилья. По его словам, они могут создать конкуренцию для новостроек и замедлить рост.
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