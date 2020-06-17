Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал ролик про десантника-гея с участием певца Филиппа Киркорова. В ходе передачи телеведущий пошутил, что Киркоров посвятил ВДВ несколько песен, в том числе «Цвет настроения синий» и «Снег».
«Если хочешь лететь — лети», — сыронизировал Ургант, приведя строчку из песни Киркорова. Шоумен считает, что десантники «ответят» артисту 2 августа в День ВДВ. «Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу», — отметил Ургант.
Видео, где Киркоров предстал в образе десантника-гея, было опубликовано в его Instagram в конце мая. Ролик был сделан для юмористического скетч-шоу канала СТС. Позже депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ Владимир Шамалов призвал Киркорова извиниться за видео и удалить его со всех ресурсов. Однако пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская заявила, что певец не будет просить прощения.
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