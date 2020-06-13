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Ранее православный активист из Екатеринбурга Сергий Алиев вызвал на «мужской разговор» Филиппа Киркорова. По его мнению, клипы певца выставляют христианские ценности в негативном свете и оскорбляют чувства верующих.

«Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников: тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился Шаманов к Киркорову. Также генерал напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина, что десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться, и порекомендовал не будить лихо.

Генерал-полковник считает, что артист оскорбил символы десантников, потому должен попросить прощения за это.

Российский артист Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором он предстает в образе десантника-гея. Ролик вызвал негативную реакцию бывшего командующего ВДВ из Госдумы Владимира Шаманова.

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