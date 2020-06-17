Житель ЯНАО дважды открывал подпольное казино в одном месте

Игорный клуб в Надыме существовал с 2018 года Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Жителя Надыма будут судить за открытие нелегальных казино. В начале 2019 года бизнес мужчины накрыла полиция, но это не остановило его, и он организовал игорный клуб в том же самом месте. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

Впервые виновным в проведении азартных игр мужчину признали еще в 2016 году. После этого бизнесмен вновь занялся нелегальными казино осенью 2018 года. По данным следствия, он арендовал помещение в надымском торговом центре и закупил 24 компьютера, на которых играли посетители. Спустя всего два месяца, в начале 2019-го, на казино совершили налет силовики, и в итоге полиция закрыла клуб.

Однако уже в марте 2019 года нарушитель решил открыть еще одно заведение. Его местом он выбрал ту же самую арендованную площадь в торговом центре. Мужчина приобрел 21 компьютер и держал новое казино до лета. В июле 2019-го туда снова пришли сотрудники полиции.

Следователи напомнили, что Надым не входит в перечень зон, где разрешены азартные игры. Расследование уголовного дела в отношении бизнесмена на сегодняшний день закончено. Он обвиняется в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы до двух лет. Дело направлено в суд.

В начале июня правоохранители ЯНАО обнаружили игорный клуб, больше двух лет подпольно работавший в Ноябрьске. Казино принесло своим владельцам не меньше 10 млн рублей. В заведение можно было попасть только узкому кругу лиц, члены ОПГ, державшие клуб, ожидают решения суда.