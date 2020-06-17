16 июня 2020

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках», получающих МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущая считает, что ее слова не могли задеть тех, кто не относит себя к алкоголикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня объяснила свое скандальное высказывание о том, что деньги в России раздаются «нищебродам и алкоголикам». По ее мнению, цитата была вырвана из контекста.

«Если эти слова задевают человека, то он, как минимум, должен относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване, ничего не делает», — заявила Боня в ходе прямого эфира в instagram-аккаунте. При этом она отметила, что ее высказывания касались не всех россиян, а людей, которые превратились в «отбросы общества».

Ранее Боня причислила к «алкоголикам и нищебродам» тех, кто получает МРОТ. Ее слова вызвали разную реакцию в обществе, напоминает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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