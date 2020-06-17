Боня объяснила свои слова об «алкоголиках», получающих МРОТ

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 16 Июн 2020 в 10:16 PDT

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Ранее Боня причислила к «алкоголикам и нищебродам» тех, кто получает МРОТ. Ее слова вызвали разную реакцию в обществе, напоминает телеканал 360.

«Если эти слова задевают человека, то он, как минимум, должен относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване, ничего не делает», — заявила Боня в ходе прямого эфира в instagram-аккаунте. При этом она отметила, что ее высказывания касались не всех россиян, а людей, которые превратились в «отбросы общества».

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня объяснила свое скандальное высказывание о том, что деньги в России раздаются «нищебродам и алкоголикам». По ее мнению, цитата была вырвана из контекста.

Телеведущая считает, что ее слова не могли задеть тех, кто не относит себя к алкоголикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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