Боня назвала россиян, получающих МРОТ, нищебродами и алкоголиками

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По словам телеведущей, МРОТ получают только нищеброды и алкоголики Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами», высказалась бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в своем Instagram.

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», — написала она. По мнению Бони, в условиях эпидемии государство в первую очередь должно было помочь бизнесу.

В Госдуме заявлению телеведущей не придали особого значения. Но парламентарий Виталий Милонов заявил, что у телеведущей нет мозга, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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