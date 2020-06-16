Боня назвала россиян, получающих МРОТ, нищебродами и алкоголиками

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В Госдуме заявлению телеведущей не придали особого значения. Но парламентарий Виталий Милонов заявил, что у телеведущей нет мозга, пишет « Национальная служба новостей ».

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», — написала она. По мнению Бони, в условиях эпидемии государство в первую очередь должно было помочь бизнесу.

Россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами», высказалась бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в своем Instagram.

По словам телеведущей, МРОТ получают только нищеброды и алкоголики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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