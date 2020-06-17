16 июня 2020

Свердловским властям откажут в покупке медцентра Тетюхина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, палата, клиника, реабилитационный центр, больница
Наследник уральского мецената не готов продавать медцентр, так как это скажется на качестве предоставляемых услуг пациентам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сын уральского мецената и экс-гендиректора «ВСМПО-АВИСМА» Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин — не хочет продавать долю отца в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле. По его словам, такой вариант рассматривался правительством региона сразу после смерти отца.

«Я спросил: „Вы мне денег хотите предложить? Это не мои деньги, и мне они не нужны, важно, чтобы центр продолжал оказывать помощь“. Если регион выкупит долю отца, в Нижний Тагил пришлют нового управленца, который начнет устанавливать свои порядки, и через год в больнице закончится туалетная бумага, а родственникам больных придется покупать лекарства и возить продукты, чтобы те не голодали», — передает «Деловой квартал» слова Тетюхина.

Он также рассказал о планах по запуску второй очереди клиники. Проблемой для реализации проекта сейчас является отсутствие гарантий загрузки. «Исполнителей госконтракта на 2020 год должны были назвать в феврале—марте, но нас до сих пор держат в неведении — на запросы и телефонные звонки чиновники не отвечают», — рассказал он.

Ранее URA.RU сообщало о планах МУГИСО стать акционером клиники Владислава Тетюхина. Правительство региона получит акции на 1,2 млрд рублей, что станет равнозначной заменой займу, который предоставлялся на строительство больницы.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...