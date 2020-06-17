Путин встретится с гендиректором Росатома

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, лихачев алексей
Глава Росатома представит президенту доклад о работе корпорации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин планирует 17 июня встретиться с генеральным директором корпорации Росатом Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Это] внутренние встречи. Одно из совещаний — с [Алексеем] Лихачевым из Росатома. [Будет] доклад президенту о многогранной деятельности госкорпорации», — отметил Дмитрий Песков. Остальные встречи, по его словам, пройдут в закрытом режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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