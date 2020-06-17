Путин встретится с гендиректором Росатома

Глава Росатома представит президенту доклад о работе корпорации
Президент России Владимир Путин планирует 17 июня встретиться с генеральным директором корпорации Росатом Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«[Это] внутренние встречи. Одно из совещаний — с [Алексеем] Лихачевым из Росатома. [Будет] доклад президенту о многогранной деятельности госкорпорации», — отметил Дмитрий Песков. Остальные встречи, по его словам, пройдут в закрытом режиме.
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