В Кремле ответили на идею сократить новогодние каникулы

Власти исходят из устоявшейся практики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кремль не рассматривает идею сократить новогодние каникулы в 2021 году до четырех дней. Так на вопрос журналиста URA.RU ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — пояснил Песков агентству URA.RU.

Ранее сенатор Андрей Кутепов предлагал сократить новогодние праздники в стране, пишет «Ридус». Свою идею он объяснил тем, что с 25 марта по 12 мая из-за пандемии COVID-19 в стране объявили период нерабочих дней с сохранением зарплат. Также в 2020 году у россиян появились два новых выходных дня — отложенный из-за коронавируса День Победы 24 июня и день голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля. В Миндруде уже заявили, что каникулы закреплены в Трудовом кодексе России, и менять его можно только в процессе дискуссии с работниками и работодателями.

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