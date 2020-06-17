Минтруд РФ оценил идею сократить новогодние праздники

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, как сообщало URA.RU, поддержал инициативу Кутепова. А зампред комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев, как напоминает RT , сказал, что идею нужно обсуждать с профсоюзами и работодателями.

«Трудовой кодекс определяет, что 1—6, а также 8 января являются Новогодними каникулами, тогда как 7 января празднуется Рождество Христово. <…>. ТК может менять только в ходе дискуссий с работодателями и работниками», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Ранее, напомним, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил в ведомство инициативу сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса. Сенатор предлагал сделать неделю с 4 по 8 января рабочей за исключением 7 числа.

Новогодние каникулы закреплены в Трудовом кодексе России, и менять его можно только в процессе дискуссии с работниками и работодателями. Так в Минтруде РФ прокомментировали идею урезать количество выходных дней в начале января.

Вопрос сокращения новогодних праздников нужно обсуждать с работниками и работодателями, считают в Минтруде РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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