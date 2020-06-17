Телекомпания «Импульс» из Нового Уренгоя накопила 2,6 млн рублей долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный муниципальный канал Нового Уренгоя «Импульс», подконтрольный мэрии, отключают от кабельного вещания за долги. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор оператора «Сигма-КТВ» Исмаил Сулейманов. Медиаблок городской администрации долгое время закрывал глаза на финансовые проблемы, и всего за год вещательная компания накопила долгов на 2,6 млн рублей.

«Отключаем „Импульс“ по причине их длительной задолженности по платежам за трансляцию в нашей кабельной сети „Сигма-КТВ“. Долги висят с прошлого года. Скопилась немаленькая сумма, более двух с половиной миллионов рублей. Все превентивные меры результатов не дали, выход остался один: отключить из-за неуплаты. Ситуация повторяется уже не первый раз», — пояснил агентству Сулейманов. Трансляция программ «Импульса» будет остановлена с 1 июля.

Если это все же произойдет, то канал потеряет существенную часть своей аудитории в Новом Уренгое. Абонентами «Сигма-КТВ» являются 70% жителей газовой столицы, сообщили в компании.

Директор телерадиокомпании «Импульс» Алена Середина в разговоре с URA.RU кратко подтвердила, что отключение канала от вещания произойдет из-за долгов, но объяснять происхождение задолженности отказалась. Медиаменеджер уточнила, что «Импульс» продолжит работу.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, указывает, что «Импульс» никогда не скрывал, что живет на заказы мэрии Нового Уренгоя. При этом возникший конфликт, по словам инсайдера, является обычной войной двух телерадиокомпаний, которая тянется долгие годы. Собеседник агентства утверждает, что владельцы компании «Сигма» братья Исмаил и Хикмет Сулеймановы «давно хотят устранить конкурента и выкупить за копейки все мощное техническое оснащение „Импульса“».

«Долги „Импульса“ перед „Сигмой“ — это старые долги [экс-директора „Импульса“] Дмитрия Фуражкина, который теперь живет в Крыму и рад, что передал весь этот балласт нынешней главе канала Серединой. Она, будучи совестливым человеком, тянет на себе все это уже долгое время, пытаясь сохранить коллектив и держаться на плаву. То, что вещание „Импульса“ на волнах „Сигмы“ прекратится, лишит ее только третьей площадки в городе, на которой она вещает — после Ростелекома и аналогового вещания», — считает собеседник URA.RU.

В администрации Нового Уренгоя URA.RU не удалось оперативно получить комментарий. Пресс-служба мэрии получила вопросы агентства, но к моменту публикации не ответила на них.

Телерадиокомпания «Импульс» принадлежит ОАО «Средства массовой коммуникации», учредителем которого являются власти Нового Уренгоя — департамент имущественных отношений городской администрации. Канал начинал свою деятельность в 1992 году как радиостудия, сейчас он освещает общественную и политическую жизнь Нового Уренгоя. «Импульс» в том числе регулярно рассказывает о деятельности мэра Костогриза.