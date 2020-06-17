В суде над курганским экс-замгубернатора близится развязка

23 июня Роману Ванюкову предоставят возможность выступить в суде с последним словом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Судебный процесс по делу бывшего замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову выходит на финишный этап. На следующем заседании, назначенном на 23 июня, планируется перейти к прениям сторон, а затем экс-чиновник выступит с последним словом. Об этом URA.RU рассказали участники процесса и подтвердили в пресс-службе суда.

«Да, планируются прения и последнее слово», — заявили в Курганском городском суде. Ожидалось, что 17 июня продолжится допрос свидетелей со стороны защиты, однако этого не произошло.

Прокурор Алексей Киселев, представляющий в процессе сторону обвинения, пояснил URA.RU, что вызванный на заседание свидетель не смог явиться по состоянию здоровья. «Возможно, приведут 23 июня, но судья сказал, что в этот день будем выступать в прениях сторон», — рассказал он. После того, как Ванюков выступит с последним словом, судья удалится в совещательную комнату для принятия решения.

Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна через посредника Олега Пархаева. Позже в его уголовном деле появились новые эпизоды со взятками. Ванюков сознался, что брал деньги, но сумма была меньше указанной в обвинении: этими деньгами Пархаев платил чиновнику за информацию об интересующих его дорожных компаниях.