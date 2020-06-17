Инспектора задержали при передаче взятки в 45 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского инспектора управления автодорожного надзора (УГАДН) Андрея Рубанова, которого обвиняли во взятке от водителя грузовика, приговорили к 3,5 годам колонии. Такое решение 17 июня принял городской суд Кургана.

«[Рубанов] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Бывшему инспектору также запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Адвокат Рубанова Владимир Менщиков заявил URA.RU, что пока не готов ответить, будет ли обжалован приговор. «Будем обсуждать с моим подзащитным этот вопрос», — заявил он.

О задержании Рубанова стало известно в феврале. Инспектор работал на пункте весового контроля в районе Шадринского кольца. Через его пост проехал перегруженный грузовой автомобиль, принадлежащий одной из местных компаний по производству колбасы. За это нарушение юридическому лицу грозил штраф в 450 тысяч рублей. Инспектор через посредника попросил у водителя 10% — 45 тысяч рублей. Водитель доложил об этом сотруднику собственной безопасности предприятия. Информацию передали в региональное управление ФСБ, которое провело операцию по задержанию подозреваемого при получении денег. 22 февраля Рубанова заключили под стражу.