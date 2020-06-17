Утверждено расписание ЕГЭ

ЕГЭ будет проходить в условиях пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минпросвещения России утвердило график проведения ЕГЭ в 2020 году. Соответствующий приказ опубликовал на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующее единое расписание проведения единого государственного экзамена», — говорится в документе.

Пробные экзамены без участия школьников пройдут 29 и 30 июня. Первые экзамены начнутся 3 июля. В этот день состоятся экзамены по литературе, географии и информатике.

Далее, 6 и 7 июля, пройдет экзамен по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля пройдет ЕГЭ по биологии и письменная часть экзаменов по иностранным языкам, 22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные сроки — 24 июля по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. 25 июля — по всем предметам.

Также предусмотрена «вторая волна» ЕГЭ. 3 августа можно будет сдать географию, литературу, информатику, устную часть иностранных языков, биологию и историю. 5 августа — русский язык. 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, иностранный язык без устной части. Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов — 8 августа, в этот день будет возможность сдать любой предмет.

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