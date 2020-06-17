Челябинские единороссы направили слайды со стратегией избирательной кампании в ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководство челябинского регионального отделения «Единой России» завершило подготовку стратегии избирательной кампании в Заксобрание области. Документ выполнили в слайдах и направили на согласование в Центральный исполком партии. Основной акцент в нем сделан на мобилизацию бюджетников, сообщил URA.RU высокопоставленный источник в ЕР.

«В этом году стратегию попросили выслать в слайдах. Их отправили в ЦИК. Упор в стратегии сделан на бюджетников: мобилизация врачей, учителей, работников соцслужб. Отдельно фоновая мобилизация будет вестись через волонтерское движение: кандидатов и партию будут раскручивать во время раздачи продуктовых наборов старикам и малоимущим, помощи им в ремонте. Все будет забрендировано в партийной символике — и одежда волонтеров, и сувениры, и продуктовые наборы», — рассказал инсайдер.

Ньюсмейкер подчеркнул, что стратегия составлена на основании федеральных рекомендаций. «Подобные стратегии подготовили и другие регионы. Они выполнены на основании федеральных рекомендаций. Ничего уникального в них нет», — добавил собеседник.

В пресс-службе регионального отделения ЕР воздержались от комментариев. По данным URA.RU, глава южноуральских единороссов, спикер ЗСО Владимир Мякуш озвучит стратегию на областной конференции 26 июня. К тому времени ЦИК должен ее согласовать.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.