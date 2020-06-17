На руднике УГМК выявили вспышку коронавируса

У всех работников рудника взяли анализы на COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На предприятии УГМК в Верхнеуральском районе произошла вспышка коронавируса. Речь идет о Узелгинском подземном руднике в Челябинской области.

«Вчера заболели семь человек, сегодня диагноз подтвердился у четверых», — приводит сообщение правительства региона портал 74.RU. Отмечается, что у всех работников взяли анализы на COVID-19. Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь подтвердил URA.RU информацию о вспышке коронавируса на предприятии УГМК.

Сама компания также не стала опровергать это. В УГМК подчеркнули, что с самого начала пандемии компания предпринимает все возможные меры профилактики и старается как можно раньше выявлять инфекцию у своих сотрудников. По словам представителей компании, на предприятиях ведется контроль за температурой тела, проводятся тесты на коронавирус.

«Именно благодаря принятым мерам удалось выявить у работников заболевание, в том числе протекавшее без симптомов», — сообщили в УГМК. Также в компании добавили, что на предприятиях соблюдается социальная дистанция, применяются средства индивидуальной защиты, регулярно проводится усиленная уборка и дезинфекция помещений.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.