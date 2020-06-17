В ХМАО среди предпринимателей нашли сотни «мертвых душ»

Предпринимателям, которые открыли фирмы, но не работали, теперь грозят штрафы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Сургутском районе по результатам проверок надзорных органов обнаружено больше сотни фирм с признаками фиктивной регистрации, которые были открыты при поддержке местных властей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В 2018 и 2019 году в Сургутском районе помощь администрации в открытии и сопровождении фирм оказывала Региональная ассоциация некоммерческих организаций. За это время с ее участием было зарегистрировано 182 хозяйствующих субъекта. В большинстве из них имеются признаки отсутствия предпринимательской деятельности — нет банковских счетов, предоставление отчетности с нулевыми показателями и так далее», — прокомментировал инсайдер.

В прокуратуре Сургутского района URA.RU сообщили, что в адрес главы муниципалитета Андрея Трубецкого внесено представление, по итогам которого районной администрацией организована претензионно-исковая работа в адрес РАНО ХМАО-Югры. Начальник пресс-службы мэрии Сургутского района Любовь Иванцова заявила, что в администрации насчитали пять фирм, за сопровождение которых Региональная ассоциация некоммерческих организаций должна вернуть полученные из бюджета деньги, поскольку предприятия закрылись. «Сумма исковых требований в пределах 70 тысяч рублей. Очередное заседание назначено на 20 августа», — прокомментировала Иванцова.

Собеседник URA.RU, близкий к деловым кругам, сообщил, что многие предприниматели, которые оказались втянуты в эту историю, попытались затем перерегистрироваться в Сургуте. «Однако после того, как эти факты вскрылись, налоговая к владельцам таких фирм-однодневок относится крайне настороженно. Чем это для них кончится — неизвестно. Как минимум выпишут штрафы за несданную вовремя отчетность», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Сургутского района зарегистрированы десятки фирм, которые с момента открытия не подают никаких признаков жизни. По версии инсайдеров, они появились для улучшения показателей муниципалитета в окружном рейтинге по инвестклимату.