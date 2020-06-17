Вирусолог предупредил об опасности новой вспышки коронавируса

Вспышки коронавируса будут возникать до появления вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая вспышка коронавируса в Китае была ожидаема, сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн. По словам профессора, все версии о том, что в Пекине зафиксирован новый тип коронавируса, не подтверждаются.

«Я не видел данных, что это новый коронавирус. Это тот же самый коронавирус — COVID-19. Он никуда не денется. Он может упасть до очень низких цифр, но где-то обязательно будут идти цепочки заражений», — цитирует его «Ридус». По словам вирусолога, вторую волну коронавируса не удастся предотвратить. Новые очаги распространения будут появляться до изобретения вакцины.

Эксперт также негативно высказался о covid-диссидентах. По его мнению, все принятые ограничительные меры помогли спасти жизни людей. Сравнивать коронавирус с другим инфекционным заболеванием или смертью по естественной причине некорректно, считает ученый.

Ранее в Пекине в районе Фэнтай произошла вспышка заражений коронавирусом. Китайские ученые выдвигали версии, что это мутировавший COVID-19, только еще более заразный.

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