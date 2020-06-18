Мясников назвал продукты, которые сокращают жизнь

Ожирение негативно влияет на долголетие, сказал врач Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Некоторые пищевые привычки жителей разных стран способны сократить продолжительность жизни. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» рассказал врач Александр Мясников.

По словам телеведущего, ожирение негативно влияет на долголетие. В качестве примера он рассказал об особенностях английского завтрака, состоящий из бекона, сосисок, фасоли и хлеба с маслом.

«Англичане по ожирению впереди планеты всей. Где самые толстые люди? Америка, Австралия, Европа, — заявил Мясников. Жители Китая, по словам доктора, едят все, что у них растет. «Они вымачивают в воде, выжимают туда уксус и едят. Насекомые еще ладно, это не самое страшное. В Сычуане из перца делают детские конфеты», — сказал телеведущий. Он отметил, что из-за такой пищи у китайцев появляются онкологические заболевания и диабет.

Японцы, которые традиционно считаются долгожителями, страдают от рака желудка. Как отметил врач, в данном случае это связано больше с генетикой, чем с питанием. «Это обусловлено генетически. Посмотрите на наш Кавказ. Там спокойно живут люди за сто лет. Жирные продукты, сыр, мясо. Врожденный иммунитет частично обусловлен нашими микробиомом», — объяснил Мясников.

Напомним, в России сейчас проживают около 147 млн человек. Ранее сообщалось, что продолжительность жизни в России к 2035 году может достигнуть 76 лет у мужчин и 83 лет у женщин. Однако для этого необходимо изменение образа жизни россиян, пишет Nation News.

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