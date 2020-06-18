О захвате монастыря на Урале узнал весь мир

О захвате монастыря на Урале написали авторитетные западные СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схиигумен Сергий, который ранее проклял всех, кто выступал за закрытие храмов на карантин из-за пандемии, и захватил власть в женском монастыре, стал известен практически всему миру. О захвате монастыря на Урале написали авторитетные западные СМИ. Среди них: ABC News, The Daily Telegraph, The Washington Post, сингапурский новостной портал News-Asia и другие.

«Монах, отстраненный Русской Православной Церковью за саботажную изоляцию от коронавируса, отсиживается в монастыре и собирает сотни сторонников, отказываясь сдавать свой пост», — написала газета The Daily Telegraph. «Русский монах, отрицающий коронавирус, берет под свой контроль монастырь», — под таким заголовком пишет американское издание The Washington Post. При этом самой ситуации зарубежные СМИ оценку не дают.

Напомним, схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Он призывал нарушать ограничительные меры, введенные в связи с распространением COVID-19, и назвал коронавирус псевдопандемией.

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