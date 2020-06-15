Схиигумен Сергий обвинил патриарха в предательстве веры. Теперь опасается штурма монастыря. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Старец призвал казаков защитить обитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Создатель Среднеуральского женского монастыря, экс-духовник Поклонской и многих других VIP схиигумен Сергий (Романов) после церковного суда над ним записал новое обращение, в котором обвинил патриарха Кирилла и священников в предательстве церкви. В посте, которым сопровождается видеоролик, монах призывает казаков защитить его монастырь от захвата.

«Обращаюсь к доблестному казачеству, подлинным мужам нашего Отечества, приехать и осуществить круглосуточное дежурство во избежание совершения провокаций на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“, — говорится от его имени в посте», который публиковал православный активист Всеволод Могучев.

В прикрепленном видео записана речь схиигумена, в которой он обвиняет руководство РПЦ, согласившееся на ограничения при посещении прихожанами церковных служб. «Святейший патриарх Кирилл, синод, епископат не имеют никакой власти над церковью, — заявляет отец Сергий. — Церковью в настоящее время руководят санитарные врачи и Роспотребнадзор. Считаю эти действия патриарха Кирилла, священного Синода и епископата хулой над духа святаго и предательством веры».

Новость по теме
Экс-духовник Поклонской явился на церковный суд над самим собой. ВИДЕО

Старец приводит в пример свой монастырь «Спорительница хлебов», где не было случаев заражения коронавирусом, хотя в монастыре никто не носит маски и не обрабатывает руки дезсредствами. «Служили по-старому, по канонам — ни один человек не заболел. На данный момент все поместные православные церкви в мире служат, как учили святые отцы — лишь РПЦ не может освободиться от страха за свою плоть», — говорит отец Сергей.

Он сообщает, что уже знает о решении церковного суда (URA.RU ранее прогнозировало, что монаха лишат сана священника). «С этими прещениями (наказаниями — прим.ред.) я не согласен: они не каноничны, — заявляет схиигумен. — Из дома матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...