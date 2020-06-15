Создатель Среднеуральского женского монастыря, экс-духовник Поклонской и многих других VIP схиигумен Сергий (Романов) после церковного суда над ним записал новое обращение, в котором обвинил патриарха Кирилла и священников в предательстве церкви. В посте, которым сопровождается видеоролик, монах призывает казаков защитить его монастырь от захвата.
«Обращаюсь к доблестному казачеству, подлинным мужам нашего Отечества, приехать и осуществить круглосуточное дежурство во избежание совершения провокаций на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“, — говорится от его имени в посте», который публиковал православный активист Всеволод Могучев.
В прикрепленном видео записана речь схиигумена, в которой он обвиняет руководство РПЦ, согласившееся на ограничения при посещении прихожанами церковных служб. «Святейший патриарх Кирилл, синод, епископат не имеют никакой власти над церковью, — заявляет отец Сергий. — Церковью в настоящее время руководят санитарные врачи и Роспотребнадзор. Считаю эти действия патриарха Кирилла, священного Синода и епископата хулой над духа святаго и предательством веры».
Старец приводит в пример свой монастырь «Спорительница хлебов», где не было случаев заражения коронавирусом, хотя в монастыре никто не носит маски и не обрабатывает руки дезсредствами. «Служили по-старому, по канонам — ни один человек не заболел. На данный момент все поместные православные церкви в мире служат, как учили святые отцы — лишь РПЦ не может освободиться от страха за свою плоть», — говорит отец Сергей.
Он сообщает, что уже знает о решении церковного суда (URA.RU ранее прогнозировало, что монаха лишат сана священника). «С этими прещениями (наказаниями — прим.ред.) я не согласен: они не каноничны, — заявляет схиигумен. — Из дома матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры».
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