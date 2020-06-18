В одной из колоний ХМАО объявлен карантин по коронавирусу

Коронавирус заподозрили у одного из сотрудников, из-за чего сотрудников на две недели отправили на карантин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Сотрудники Нижневартовской исправительной колонии №15 закрыты на двухнедельный карантин без права покидать территорию учреждения. Это сделано из-за того, что у одного из сотрудников обнаружены признаки респираторного заболевания, рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по ХМАО.

«Сотрудники учреждения, контактировавшие с заболевшим, отправлены на самоизоляцию, у них проведены лабораторные исследования. Для несущих службу сотрудников, а также медицинских работников созданы все необходимые социально-бытовые условия, в административном здании колонии оборудованы спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что с осужденными заболевший сотрудник не контактировал и на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди отбывающих наказание в ИК-15 не выявлено. Однако, в связи с эпидобстановкой в регионе, во всех исправительных учреждениях ХМАО отменены свидания с родственниками и организована обработка посылок и передач дезинфицирующими средствами.

Ранее похожая ситуация произошла в другом исправительном учреждении ХМАО, в 11-й сургутской колонии. Там признаки ОРВИ обнаружили у нескольких сотрудников медслужбы, после чего их изолировали дома, взяв анализы на коронавирус. В ИК-11 был объявлен карантин.