В Шадринске без предупреждения отключили воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске в Курганской области воду во всем городе выключили без предупреждения для ремонта канализации. Люди не успели сделать запасы. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Александр Андрюков, и подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Весь город остался без воды. Люди звонят и жалуются. У кого-то совсем нет запасов. О таких отключениях необходимо предупреждать заранее», — рассказал Андрюков.

В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU подтвердили, что проводится отключение воды. «В данный момент специалисты МП „Водоканал“ работают над устранением технологических неполадок на канализационном коллекторе, для этого была вынуждено отключена подача воды. Ориентировочный срок выполнения работ — сегодня до 17:00», — пояснили в мэрии.

Одновременно протечка была зафиксирована на трубе в районе улицы Свердлова, 125. Андрюков снял на видео, где видно, что вода бьет из трубы фонтаном. Она попадает в небольшую городскую речку, которая впадает в реку Исеть. По словам местных жителей, это продолжается в течение трех лет. «И все три года ничего не делалось ни разу, канализационный запах на все округу», — уточнила жительница Шадринска Ангелина.

В городе сейчас строят очистные сооружения канализационных вод за 1 млрд рублей, но правозащитник выразил опасения, что они будут малоэффективны. «Если до очистных не доходит канализация, зачем тратить огромные деньги без затрат на всю сеть», — сказал Андрюков.

В мэрии URA.RU уточнили, что труба, где произошла утечка, исключена из основной системы водоотведения. В нее частично попадают воды при технологическом сбросе воды. Специалисты также работают над устранением неполадок. «Очистных сооружения подготавливаются к пусконаладочным работам. Муниципалитет планирует запустить 1 этап до конца 2020 года», — добавили в пресс-службе.