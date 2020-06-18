Советский ученый Науменко найден мертвым

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Тело ученого обнаружили в собственной квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве найден мертвым философ, исследователь Лев Науменко. Рядом с ним была найдена предсмертная записка.

«Тело 86-летнего отца утром 18 июня обнаружил в его квартире в высотке на Кудринской площади сын», — пишет агентство Nation News. В записке ученый рассказал о проблемах со здоровьем.

Науменко занимался исследованием марксистко-ленинской диалектики, был заведующим кафедрой философии и права МГАУ имени Горячкина. Лауреат премии государственной премии Казахской ССР. Ученый также был редактором в журнале «Коммунист». Автор множества научных статей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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