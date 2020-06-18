Советский ученый Науменко найден мертвым

Тело ученого обнаружили в собственной квартире
В Москве найден мертвым философ, исследователь Лев Науменко. Рядом с ним была найдена предсмертная записка.
«Тело 86-летнего отца утром 18 июня обнаружил в его квартире в высотке на Кудринской площади сын», — пишет агентство Nation News. В записке ученый рассказал о проблемах со здоровьем.
Науменко занимался исследованием марксистко-ленинской диалектики, был заведующим кафедрой философии и права МГАУ имени Горячкина. Лауреат премии государственной премии Казахской ССР. Ученый также был редактором в журнале «Коммунист». Автор множества научных статей.
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