Советский ученый Науменко найден мертвым

Тело ученого обнаружили в собственной квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве найден мертвым философ, исследователь Лев Науменко. Рядом с ним была найдена предсмертная записка.

«Тело 86-летнего отца утром 18 июня обнаружил в его квартире в высотке на Кудринской площади сын», — пишет агентство Nation News. В записке ученый рассказал о проблемах со здоровьем.

Науменко занимался исследованием марксистко-ленинской диалектики, был заведующим кафедрой философии и права МГАУ имени Горячкина. Лауреат премии государственной премии Казахской ССР. Ученый также был редактором в журнале «Коммунист». Автор множества научных статей.

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