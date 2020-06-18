Оппозиция рассорилась при выборе кандидатов на пост главы ХМАО

«Коммунисты России» отказались от коалиции с ЛДПР при обсуждении кандидатур на пост губернатора ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Лидер «Коммунистов России» в Югре Вадим Абдуррахманов обвинил ЛДПР в желании пропиариться на обсуждении кандидатур на пост губернатора ХМАО. Об этом URA.RU сообщил сам оппозиционер.

«ЛДПР пригласила нас на консультации по обсуждению кандидатур на пост губернатора ХМАО. Считаю, что этот жест является просто пиаром для того, чтобы либерал-демократы могли сказать, что пообщались с разными политическими силами, прежде чем объявить свои кандидатуры», — заявил Абдуррахманов. Он также добавил, что «Коммунисты России» сами определятся с кандидатами на этот пост и затем отправят их в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора.

Лидер фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун в разговоре с журналистом агентства посоветовал Абдурахманову изучить российское выборное законодательство. «Любые непарламентские партии имеют право выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора только во время процедуры выдвижения парламентских партий. На сегодняшний день для того, чтобы не лишать их такой возможности мы и предлагаем всем принять участие в заседании нашего коллегиального органа», — прокомментировал Сысун.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» уже определилась с кандидатом на осенние выборы — им стала действующий губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Справедливороссы» и представители КПРФ также должны определиться в ближайшее время с кандидатурами на пост главы региона.