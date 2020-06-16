Губернатор Комарова изменила отношение Москвы к ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова пойдет на осенние выборы главы региона от «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Глава ХМАО Наталья Комарова представила новое позиционирование региона. Выступая перед президиумом «Единой России» с программой своего следующего губернаторского срока, она предложила перестать воспринимать ХМАО как территорию проживания вахтовиков. Презентация нового видения региона позволила получить ей поддержку партии власти на осенних выборах руководителя автономии. Но интереснее новые тезисы программы Комаровой, о которых URA.RU рассказали очевидцы.

«На видеоконференции с президиумом „Единой России“ под председательством секретаря генерального совета партии Андрея Турчака речь шла о достигнутых результатах в стратегическом развитии региона за 10 лет и дальнейших приоритетах. По сути, это был один из этапов избирательной кампании губернатора. Вопросов к докладу Комаровой ни у кого не возникло», — сообщил инсайдер.

Югра по-прежнему — один из лидеров в стране по уровню жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО пересказали URA.RU выступление Натальи Комаровой перед руководством ЕР. Сначала губернатор перечислила основные итоги социально-экономического развития региона за последние десять лет (столько Комарова управляет регионом). В округе построено почти 150 детских садов, дети от 3 лет полностью обеспечены местами в них. Всего в Югре за это время возведено больше 8,5 миллионов квадратных километров жилья и 900 километров дорог. Численность населения за этот период увеличилась более чем на 140 тысяч человек, регион занимает 5 место в стране по естественному приросту населения. Рождаемость превышает смертность в 2,1 раза, при этом ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 5 лет и теперь составляет 75 лет.

Все эти достижения, по мнению главы региона, дали возможность по-другому позиционировать округ.

ХМАО — больше не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей. И это обязывает власти развивать новые инфраструктурные проекты.

«Это строительство мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута (как объекта федерального значения в партнерстве с правительством РФ), перевод нефтяной компетенции на новый уровень — из трудно извлекаемых запасов в статус вовлеченных в разработку», — заявила Комарова.

Создание научно-технологический центр в Сургуте — один из приоритетных инвестиционных проектов Фото: единый сайт государственных органов власти ХМАО

В качестве ключевой компетенции Югры губернатор отметила нефтяной сектор. Она подчеркнула, что за последние два года в регионе удалось остановить снижение темпов добычи нефти и стабилизировать их на отметке в 236 миллионов тонн, в округе были открыты 62 новых месторождения. Главная задача на следующие пять лет — работать с так называемой баженовской свитой (горные породы, в которых сосредоточены трудноизвлекаемые запасы нефти).

Председатель союза нефтепромышленников РФ Геннадий Шмаль считает, что это вполне оправданна. «Сегодня, в целом, в России, а в ХМАО особенно, процентов 70-75 запасов — это трудноизвлекаемые запасы. С ними связана дальнейшая судьба нефтяной промышленности ХМАО. А для этого нужно внедрение новые технологий и нефтесервис. Вот задачи, которые придется решать окружному правительству», — считает Шмаль.

Для развития отрасли в ХМАО началось создание научно-технологического центра в Сургуте. Этот проект стоимостью свыше 50 миллиардов рублей должен объединить все передовые разработки в нефтяной промышленности. Отдельное место в нем займет сектор биомедицины. Губернатор Югры презентовала во время встречи с российским президентом Владимиром Путины геномную лабораторию, которая будет заниматься высокими технологиями в сфере генетики. И после одобрения этого проекта главой государства, решено, что он появится в НТЦ в качестве одного их первых объектов.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU отметил конкретику и четкость, прозвучавшую в докладе Комаровой, когда она говорила о будущем региона. «Мегапроекты, которые Наталья Комарова планирует реализовать в Югре в следующие пять лет — мост через Обь, геномная лаборатория, проекты по трудноизвлекаемым запасам нефти и другие — выглядят как весьма амбициозная программа. Конечно, ХМАО располагает значительными ресурсами, но способность к концентрации на проектах развития выделяет губернатора Югры на фоне других глав субъектов», — считает эксперт.

Наталья Комарова не забыла и про критику, которая прозвучала во время разговора с президентом — речь идет о темпах переселении из аварийного жилья. В Югре за последние десять лет было ликвидировано порядка миллиона квадратных метров такого жилья. Задача на следующие пять лет — еще 500 тысяч квадратных метров.

После завершения доклада, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Турчак заявил, что кандидатура Комаровой будет поддержана на осенних выборах губернатора ХМАО.

«Вам, безусловно, удачи и только слова поддержки», — прокомментировал глава генсовета ЕР.

Президент РФ Владимир Путин составит шорт-лист претендентов на пост губернатора ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители других парламентских партий в Югре сообщили URA.RU, что они выдвинут свои кандидатов пост главы региона в течение ближайших нескольких недель. После чего глава Тюменской области Александр Моор направит весь список российскому президенту. Владимир Путин в августе пришлет шорт-лист претендентов в Думу Югры, где в Единый день голосования и будет избран губернатор ХМАО.

Политолог Евгений Минченко в разговоре с журналистом агентства заявил, что не видит интриги в предстоящем осеннем голосовании на пост главы региона. Я думаю, что интрига исчезла в тот момент, когда Путин публично поддержал желание Комаровой остаться еще на один срок. В прошлом году был рейтинговый провал, но к началу нынешнего года он был серьезно выправлен. Баланс позитивных и негативных оценок стал приемлемым, ну, а с точки зрения внутриэлитных отношений — все ровно», — считает Минченко.