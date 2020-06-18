17 июня 2020
16 июня 2020

Топ-менеджер крупного тюменского банка покинул пост руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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«Опора России собирает друзей». Тюмень, ромашкин гариф
Гариф Ромашкин переехал работать в Москву Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Известный тюменский топ-менеджер Гариф Ромашкин покидает должность управляющего банком ВТБ в Тюменской области. Об этом сообщают собственные источники URA.RU в банковской сфере.

«Гариф Ромашкин получил повышение внутри структуры ВТБ и будет работать в Москве», — утверждают инсайдеры. В личном Instagram накануне переезда топ-менеджер опубликовал фото тюменской набережной, прокомментировав на английском языке: «Не представляю, как я могу уйти».

В банке ВТБ информацию о переходе подтвердили. «Гариф Ромашкин перешел на работу в головной офис ВТБ и теперь занимает должность начальника управления зарплатных проектов ВТБ», — отметили в пресс-службе. Тюменское отделение банка ВТБ сейчас на позиции временно исполняющего обязанности возглавляет Евгений Федосов.

Гариф Ромашкин перешел в ВТБ в 2016 году из тобольского отделения Сбербанка России. Сначала он управлял региональным операционным офисом «Тюменский». А с 2019 года, был назначен управляющим банка в Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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