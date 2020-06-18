Топ-менеджер крупного тюменского банка покинул пост руководителя

Известный тюменский топ-менеджер Гариф Ромашкин покидает должность управляющего банком ВТБ в Тюменской области. Об этом сообщают собственные источники URA.RU в банковской сфере.
«Гариф Ромашкин получил повышение внутри структуры ВТБ и будет работать в Москве», — утверждают инсайдеры. В личном Instagram накануне переезда топ-менеджер опубликовал фото тюменской набережной, прокомментировав на английском языке: «Не представляю, как я могу уйти».
В банке ВТБ информацию о переходе подтвердили. «Гариф Ромашкин перешел на работу в головной офис ВТБ и теперь занимает должность начальника управления зарплатных проектов ВТБ», — отметили в пресс-службе. Тюменское отделение банка ВТБ сейчас на позиции временно исполняющего обязанности возглавляет Евгений Федосов.
Гариф Ромашкин перешел в ВТБ в 2016 году из тобольского отделения Сбербанка России. Сначала он управлял региональным операционным офисом «Тюменский». А с 2019 года, был назначен управляющим банка в Тюменской области.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «