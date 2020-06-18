По итогам переговоров с Андреем Турчаком (слева), Алексей Текслер (справа) может сменить Владимира Мякуша (в центре) в «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководитель генсовета «Единой России» Андрей Турчак на следующей неделе прилетит в Челябинск на переговоры с губернатором Алексеем Текслером. По итогам решится, станет ли глава региона лидером регионального отделения партии и ее списка на выборах в Заксобрание области, сообщил URA.RU источник в «ЕР».

«Турчак летит в Челябинск обсуждать два момента: возглавит ли Текслер списки „ЕР“ на выборах в ЗСО и станет ли губернатор новым секретарем регионального отделения партии. По мелким вопросам Турчак в регионы не приезжает», — добавил собеседник.

Действующим секретарем регионального отделения «ЕР» и спикером СО является 72-летний Владимир Мякуш. На последней конференции партии в президиум регионального политсовета ввели большой пул из команды губернатора. А куратор внутренней политики, замглавы региона Анатолий Векшин стал первым заместителем Мякуша в «ЕР».

На 26 июня запланирована региональная конференция «ЕР» по выдвижению кандидатов в ЗСО. К этой дате Текслер должен определиться со своим участием в жизни партии.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.