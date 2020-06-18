Глава ЯНАО признал коррупцию в самой проблемной сфере региона

Дмитрий Артюхов поручил разобраться с коррупцией в дорожном комплексе Ямала Фото: Артем Черемисов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов публично признал, что в дорожной сфере региона есть проблемы с коррупцией. По словам главы округа, данным вопросом в скором времени займется прокуратура, материалы о возможных нарушениях уже готовятся к отправке в надзорный орган. С таким заявлением Артюхов выступил на прошедшем заседании антикоррупционной комиссии.

Злоупотребления в дорожном комплексе, как уточнил губернатор, обнаружила Счетная палата ЯНАО. «По моему поручению Счетная палата проводила проверку ряда фактов в дорожной деятельности на наших предприятиях. На мой взгляд, выявлены прямые коррупционные нарушения. В ближайшее время направим материалы в прокуратуру. Эти должностные лица уже не работают. Тем не менее необходимо дать правовую оценку их действиям», — сказал Артюхов.

В январе источники URA.RU сообщали, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ЯНАО по итогам 2019 года оказался практически провален. Инсайдеры утверждали, что проблема возникла из-за плохо отработанных механизмов поиска подрядчиков. По этой причине срывались сроки заключения контрактов, а бюджеты оставались неосвоенными. Официально в правительстве ЯНАО отрицали, что нацпроект провален. 2020 год объявлен Годом дорог на Ямале.