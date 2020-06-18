Дмитрий Медведев предложил развивать внутренний туризм

Дмитрий Медведев оценил состояние внутреннего туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил оказывать поддержку организациям, которые занимаются внутренним туризмом. Об этом он заявил на совещании в удаленном формате, посвященного мерам по развитию туризма внутри страны и поддержке туротрасли, сообщает сайт er.ru.

В помощь компаниям отрасли предлагается ввести специальные экономических режимы, применять так называемые «лизинговые каникулы», а также внедрять потребкооперацию для формирования обновленной инфраструктуры. Медведев предложил в том числе оказывать поддержку из средств госфондов. «Я побывал в регионах и видел результаты развития туротрасли, которая создавала новые рабочие места. Сегодня это все оказалось под угрозой. Давайте попробуем создать возможные для нашего государства, но абсолютно нестандартные, широкие меры в поддержку отрасли, в противном случае ей не подняться с колен», — подчеркнул глава партии.

Медеведев добавил, что в системе внутреннего туризма до сих пор не создана организация, которая бы предоставляла поддержку потерявшим свои средства из-за проблем с финансами у туроператоров. «Наши законы всегда ориентировались на выездной туризм, чуть-чуть на въездной, но внутри страны — нет», — отметил Медведев. Он подчеркнул, что необходимо обновить закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

По словам секретаря Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Ситникова, невзирая на введенные из-за коронавируса ограничения, Ямал уже подготовился к предстоящему летнему турсезону. Местные туроператоры переключились с иностранных гостей на внутрирегиональный и межрегиональный виды туризма. «В регионе подготовили список туров, для туристов, которые решат покорить Арктику и посетить „Край земли“. Им предложат экскурсии, рыбалку, сплавы, путешествия в горы и этнотуры. Режим повышенной готовности на Ямале продлится до 21 июня. В связи с этим, в настоящее время для наших отдыхающих доступны только индивидуальный, групповой (до двух человек, в том числе гида) и семейный туризм», — пояснил Ситников.

Замсекретаря курганского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Дмитрий Фролов пояснил, что сейчас в Курганской области въездной туризм еще под запретом. «При этом мы осознаем, что внутренний туризм восстановится намного быстрее, чем выездной. Мы наладили сотрудничество не только с региональными туроператорами, но также осваиваем и межрегиональный уровень для налаживания деловых связей, создания новых турпродуктов. Санаторно-курортные организации Зауралья ведут активную подготовку к открытию », — пояснил Фролов.

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