Артемий Кызласов уже четыре месяца сидит за решеткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расследование дела бывшего гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова приняло специфический оборот. Оперативно-следственная группа из СКР и ФСБ создала информационный вакуум, который поддерживается защитой обвиняемого. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении арестованного за получение взятки госменеджера.

«Кызласову создали условия максимально возможной изоляции. Ведь известно, что, даже находясь в СИЗО, арестованные иногда находят способы поддерживать связь с внешним миром. В данном случае такого нет. Тем временем сотрудники ФСБ, которые ведут оперативное сопровождение дела, работают по его возможным московским покровителям. Кызласов и сам занял выжидательную позицию, степень его сотрудничества со следствием будет зависеть от того, что добудут оперативники», — говорит инсайдер.

Бывший следователь прокуратуры Свердловской области Дмитрий Рожин считает, что такая тактика при расследовании уголовных дел является классической, она называется «ловля на живца». «На начальной стадии вокруг дела создается большой ажиотаж. А после этого возникает затишье, во время которого буквально под микроскопом отслеживается каждый шаг лиц, которые находятся по делу в разработке. Человек не железный, он так устроен, что рано или поздно ошибется. Главное, не пропустить этот момент», — говорит Дмитрий Рожин.

При такой тактике следствия, говорит собеседник, чтобы стимулировать людей на ошибки, периодически об арестованном может появляться какая-то информация в виде слухов. Или в прессе вдруг начинают писать, что, по данным надежных источников, арестованный начал давать показания и сдает всех подряд. «Главное — заставить подозреваемых занервничать и совершить ошибки», — считает бывший следователь. Он считает, что тактика расследования всех коррупционных дел схожа: все возможные источники информации арестованного берутся под контроль, и в этих относительно спокойных условиях проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Проще говоря, на данном этапе следствия вокруг Кызласова намеренно создали информационный вакуум, чтобы его возможные подельники занервничали и совершили необдуманные поступки, тем самым выдали себя.

«Абсолютно изолировать арестованного невозможно, сейчас нельзя посадить его в каменный мешок. Даже если его перевели в изолятор ФСБ в Челябинске. Обвиняемого обязательно регулярно навещает адвокат. Другое дело, что иногда адвокат становится своего рода курьером. Но раз следствие не высказывает претензий к адвокату, значит, всех все устраивает. Да и Кызласов не закоренелый преступник, чтобы устраивать провокации», — подытожил Рожин.

Ранее URA.RU писало, что гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля при получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины». Как сообщили в свердловском Следственном комитете, Кызласов требовал от подрядчика взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и их оплату, а Шилиманов выступил посредником. При аресте Шилиманов сразу признал свою вину, а его адвокат Ирина Воронова перешла от него к Кызласову. Первоначально Кызласов с Шилимановым были арестованы до 17 апреля, а позже содержание под стражей суд продлил до 17 июля.