ООН признала свою неэффективность после статьи Путина

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Он добавил, что для эффективной работы, в том числе для борьбы с COVID-19, необходимо единство. Представитель генсека ООН призвал страны прикладывать больше усилий по предотвращению конфликтов.

«В недавних замечаниях, в том числе на своей пресс-конференции около месяца назад, генеральный секретарь ясно дал понять, что система не настолько эффективна, как могла бы быть. В частности, он указал на отсутствие единства между ключевыми государствами-членами, в том числе в Совете Безопасности», — цитирует Хака РИА «Новости».

Ранее в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании The National Interest, российский лидер отметил, что ООН в настоящий момент испытывает некоторые сложности в работе, передает « Федеральное агентство новостей ». Представители организации не стали отрицать написанное президентом РФ.

Организация Объединенных Наций (ООН) работает не так эффективно, как могла бы. Об этом заявил заместитель представителя генсека организации Ферхан Хак после статьи президента РФ Владимира Путина.

Путин написал в статье, что ООН испытывает сложности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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