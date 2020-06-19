Наташа Королева не будет восстанавливать свои салоны красоты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наташа Королева рассказала, что после отмены режима самоизоляции вместе с мужем Тарзаном (Сергей Глушко) не будут открывать принадлежащие им салоны красоты и фитнес-клуб.

«Мы их закрыли — с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально», — отметила Королева в интервью «7 дней». Однако певица не унывает. По словам певицы ей вместе с мужем за время работы на сцене удалось заработать, чтобы нормально жить в режиме самоизоляции. «Мы уже вышли на какой-то другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка просто не интересует. Поверьте, понтами мы уже наелись…», — подчеркнула Королева.

Наташа Королева рассказала, что в 90-е годы было куда сложней из-за отсутствия продуктов в магазине, карточной системы, а также бандитских разборок. Она рассказала, что в те годы чемоданами везла из Сургута и Нового Уренгоя продукты, среди которых были сыры. колбасы, тушенка и сгущенка. «В Москве ничего не было. Мы прошли все это, поэтому сейчас мне не так страшно», — отмечает Королева.

Она также рассказала, что режим самоизоляции заставил ее пересмотреть свой гардероб. За несколько месяцев ей понадобились только пара курток, несколько джинсов и футболок и кроссовки. «Оказывается, этого вполне достаточно для жизни. Вещизм, на котором многие просто помешались, по-моему, должен уйти», — предположила певица.

Ранее супругКоролевой Тарзан возмутился, что пенсионерам и врачам положены выплаты, а артистам — нет. « В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил Тарзан. Позже королева заявила, что журналисты придумали за мужа эти слова.