Названы самые дешевые направления для путешествий по России

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Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что для заселения в санатории туристы должны при себе иметь три справки . Это курортная карта с выпиской из истории болезней, справки об отсутствии коронавируса и о благоприятном санэпидокружении.

Также эксперты напомнили, что во многих курортных городах на юге России уже снимают карантин. «В Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией — в них можно попасть по путевке. А с 1 июля откроет курортный сезон и Крым», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Цена путешествия складывается из стоимости авиабилетов и проживания. Самыми недорогими городами названы Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. «Перелет в них стоит от 850 до 1400 рублей, а проживание — от 850 до 1800 рублей за ночь», — приводит RT выдержку из результатов исследования.

В России есть больше десяти городов, где можно бюджетно отдохнуть. К таким выводам пришли аналитики сервиса OneTwoTrip.

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