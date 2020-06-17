Россияне смогут попасть в санатории только при наличии 3 справок

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Споттинг. Курган, аэропорт, ожидание, багаж, красная линия, пассажиры, ручная кладь, желтая линия, аэроквокзал
При отсутствии необходимых документов приезжих могут развернуть в аэропорту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для заселения в санатории туристы должны при себе иметь три справки. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, справки об отсутствии коронавируса (надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха) и санэпидокружении», — объяснила Ломидзе «Российской газете». При отсутствии справок путешественников могут не пропустить в аэропорту, уточняет Life.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Санатории с медицинской лицензией во многих регионах начали работать 1 июня, напоминает RT. К курортному сезону разработаны правила перевозки пассажиров на различных видах транспорта. Также Мишустин попросили выделить деньги на санаторно-курортное лечение тем, кто переболел коронавирусом или пневмонией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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