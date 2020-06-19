Врачи рассказали, кому опасно загорать

Людям со светлой кожей посоветовали воздержаться от загара Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Людям со светлой кожей, родинками и кожными заболеваниями противопоказано долго быть на солнце. Об этом сообщила доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

У людей, о которых говорит врач, есть опасность получить солнечный ожог. Нужно избегать солнца и тем, у кого есть проблемы с сердцем или опухоли. В таком случае загар может вызвать обострение заболеваний.

Нельзя долго быть на солнце с такими болезнями, как фотодерматоз или фотодерматит. «Из-за попадания солнечных лучей на кожу у них появляются волдыри и зуд», — цитирует Юлию Галлямову ТАСС.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Коневский советовал девушкам после 24 лет с осторожностью загорать топлес. Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна.

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