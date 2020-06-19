В Екатеринбурге начался суд по делу о прослушке Евгения Ройзмана

На скамье подсудимых — двое экс-полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела о продаже расшифровок телефонных переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Информация об этом содержится на сайте облсуда. На скамье подсудимых — бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов и его заместитель Артем Письменный (через которого, по версии следствия, происходила передача денег). Оба обвиняются по статье 290 УК РФ (взятка).

«Настрой боевой: мы очень надеемся на справедливое рассмотрение дела, — заявила URA.RU адвокат Грехова Ольга Кезик. — Понимаем, что этого пока не будет: потребуется много времени и усилий. Предъявляемое Грехову обвинение так и остается для нас непонятным: судье придется изучить те обстоятельства, которые уже рассматривал другой судья облсуда — Сергей Плотников — по делу о нарушении гостайны, по которому был осужден Артем Письменный. Грехов же по тому делу не привлекался — о какой взятке сейчас может идти речь?»

Бывший-мэр Екатеринбурга, комментируя URA.RU информацию о передаче этого дела в суд, напомнил, что его «прослушка» всплыла, когда был задержан бывший прокурор Карпов, приговоренный к 25 годам тюрьмы за заказные убийства. Политик считает, что с помощью этих сведений с ним хотели расправиться. «Карпов был в розыске, но его почему-то долго не ловили, а когда поймали — нашли распечатки моих переговоров, геолокацию, все мои контакты», — говорит Ройзман. По его мнению, продажа этих данных за деньги — лишь прикрытие: «Якобы не ждали, что он должен меня устранить, а просто зарабатывали на этом».

19 июня проходит первое заседание по делу. Однако журналистов и слушателей на процесс не пускают: он идет в закрытом режиме в связи с тем, что в деле содержится информация, которая считается государственной тайной. Ведет процесс по делу экс-полицейских судья облсуда Андрей Минеев (один из немногих судей, имеющих доступ к гостайне).