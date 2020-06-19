Тюменскому солдату, расстрелявшему сослуживцев, продлили арест

Рамилю Шамсутдинову продлили срок ареста до 25 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Суд продлил срок содержания под стражей тюменцу Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части под Читой осенью 2019 года. Об этом URA.RU сообщил адвокат стрелка Равиль Тугушев. По его словам, тюменский срочник будет находиться в СИЗО как минимум до 25 сентября.

«Читинский гарнизонный суд продлил срок содержания под стражей моему подзащитному Рамилю Шамсутдинову до 25 сентября», — пояснил он агентству. Адвокаты тюменского стрелка Шамсутдинова продолжают находиться в Чите, куда прибыли сразу после ослабления режима повышенной готовности. До этого они долгое время не могли встретиться со своим клиентом из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что дело о расстреле в воинской части под Читой засекретили. А обвиняемый Шамсутдинов пожаловался следователю на то, что его унижали во время прохождения психолого-психиатрической экспертизы в московском центре имени Сербского.

Тюменец Рамиль Шамсутдинов напал с автоматом на своих сослуживцев 25 октября 2019 года. От полученных ранений тогда на месте скончались восемь человек. Двое — получили тяжелые ранения. В письме отцу стрелок признался, что решился на такой шаг из-за дедовщины и постоянных издевательств.