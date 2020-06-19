18 июня 2020
17 июня 2020

Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, кобылкин дмитрий, текслер алексей, турчак андрей
Алексей Текслер возглавил списки «Единой России» на выборах в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял предложение возглавить список кандидатов «Единой России» на выборах в региональное Заксобрание. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе.

«Губернатор Алексей Текслер возглавит список „Единой России“ на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области», — сообщили в пресс-службе. В общеобластную тройку кандидатов также войдут лидер регионального отделения ЕР и спикер ЗСО Владимир Мякуш, а также уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

На конференции ЕР 25 июня списки кандидатов будут утверждены окончательно. Не исключено, что губернатор сделает замены в отдельных округах. По данным социологов, участие Текслера во главе списка прибавит партии более 10% голосов.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах, вторую половину — по партийным спискам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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