Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ

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Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, самолет, авиация, миг-31
Российские пилоты действовали в соответствии с международными правилами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ВВС России перехватили самолеты США над Охотским морем. Об этом сообщают в Национальном центре управления обороной.

«Когда бомбардировщики пролетали над нейтральными водами, в воздух поднялись Су-30 Су-35 и Миг-31», — передает сообщение центра РИА «Новости». Отмечается, что российские пилоты действовали в соответствии с международными правилами. Бомбардировщики же двигались в сторону России, но государственная граница не была нарушена.

Ранее сообщалось, что российские истребители перехватили американский самолет-разведчик. Операция прошла 26 мая над Средиземным морем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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