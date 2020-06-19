Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ

Российские пилоты действовали в соответствии с международными правилами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ВВС России перехватили самолеты США над Охотским морем. Об этом сообщают в Национальном центре управления обороной.

«Когда бомбардировщики пролетали над нейтральными водами, в воздух поднялись Су-30 Су-35 и Миг-31», — передает сообщение центра РИА «Новости». Отмечается, что российские пилоты действовали в соответствии с международными правилами. Бомбардировщики же двигались в сторону России, но государственная граница не была нарушена.

Ранее сообщалось, что российские истребители перехватили американский самолет-разведчик. Операция прошла 26 мая над Средиземным морем.

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