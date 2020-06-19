Ставка достигла минимума с 2013 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк РФ впервые за пять лет снизил ключевую ставку на один процентный пункт. Теперь она составляет 4,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 4,50% годовых», — говорится в сообщении. Отмечается, что ставка достигла своего исторического минимума с сентября 2013 года.

При этом дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось. Уточняется, что это происходит из-за ограничительных мер в РФ и мире. Банк России прогнозирует, что может быть риск «значимого отклонения» инфляции вниз от цели 4% в 2021 года. Решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

В апреле Центробанк снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Тогда регулятор прогнозировал годовую инфляцию на уровне 3,8—4,8% по итогам 2020 года. Также Банк России предполагал, что в дальнейшем показатель стабилизируется вблизи 4%.

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