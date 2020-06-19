Вахтовик пожаловался на обсерваторы в ЯНАО

Работников поселили по шесть человек в комнаты площадью 10 кв.м (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работавшие в ЯНАО вахтовые рабочие из Башкирии рассказали журналистам о недопустимых условиях в обсервациях. Как сообщает издание ГорОбзор.ру, вахтовиков поселили в заброшенное здание: по шесть человек в каждую комнату в 10 квадратных метров.

«С каждым днем прогрессирует заражение. То было выявлено 5 человек, затем 15, а теперь уже более 30 человек. Комиссии и представителя Роспотребнадзора не было», — приводит издание слова Василия Долобко, якобы приехавшего в ЯНАО 1 июня. Вахтовик утверждает, что допускались и другие грубые нарушения, в том числе при тестировании на COVID.

В окружном департаменте природного и ресурсного регулирования, курирующего предприятия ТЭК, пояснили, что речь вряд ли идет об их подопечных: «Вахтовики не ТЭК, там с обсерваторами все налажено. В любом случае, будем разбираться». В территориальное управление Роспотребнадзора был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе из-за нарушений работодателя коронавирусом заразился 21 вахтовик. Предприниматель заселил 71 рабочего в хостел, не соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, вопреки отказу отдела Роспотребнадзора.