DJ Smash, избитый пермским депутатом, стал отцом. ФОТО

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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, ширман андрей, dj smash
У Андрея Ширмана музыканта родилась дочь Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Избиение Dj Smash в пермском клубе

Музыкант Dj Smash (Андрей Ширман, уроженец Пермского края) стал отцом. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь», — написал Ширман. Также музыкант поблагодарил свою избранницу, врачей и роддом за все, что было сделано для появления ребенка на свет.

9 февраля 2018 года DJ Smash избили экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич в пермском клубе «Дом культуры». Шоумен оказался в больнице, где врачи диагностировали у него открытый перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные побои. Суд приговорил экс-депутата и организатора мероприятий к двум годам колонии-поселения.Свердловский районный суд принял решение взыскать с осужденных более 11 миллионов рублей в качестве компенсации артисту, передает телеканал 360.

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Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо , которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь ! Нет таких слов чтобы передать наши эмоции , наверно я поделюсь этим с вами чуть позже. А пока хочу сказать спасибо моей любимой @anastasiakriv , ты волшебница! Еще спасибо Роддому ЕМС на улице Правды @roddompravda , в особенности глав врачу Наталье Енкыновне Кан - вы большой профессионал, что бы мы без вас делали! И всей команде : ассистент - Сергунина Ольга Александровна, анестезия - Аношин Алексей, акушерка- Гурина Антонина, неонатолог (детский врач) - Сухобокова Елена Сергеевна. #роддомправды #емсроддом #emcроддом

Публикация от Smash (@djsmash)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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