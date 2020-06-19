Музыкант Dj Smash (Андрей Ширман, уроженец Пермского края) стал отцом. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
«В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь», — написал Ширман. Также музыкант поблагодарил свою избранницу, врачей и роддом за все, что было сделано для появления ребенка на свет.
9 февраля 2018 года DJ Smash избили экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич в пермском клубе «Дом культуры». Шоумен оказался в больнице, где врачи диагностировали у него открытый перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные побои. Суд приговорил экс-депутата и организатора мероприятий к двум годам колонии-поселения.Свердловский районный суд принял решение взыскать с осужденных более 11 миллионов рублей в качестве компенсации артисту, передает телеканал 360.