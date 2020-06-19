При этом заразительность коронавируса может усилиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Летальность от коронавируса в России снизится через несколько месяцев или даже лет, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. В разговоре с URA.RU он отметил, что уже через два года россияне смогут приобрести к коронавирусу коллективный иммунитет.

Согласно прогнозу вирусолога, осенью или ближе к весне россияне могут столкнуться со второй волной пандемии коронавируса. Однако со временем, по словам Альтштейна, коронавирус начнет изменяться и приспосабливаться к человеческой популяции.

«Его заразительность может возрасти или останется на том же уровне, но его летальные свойства могут снизиться. На это может уйти много месяцев, а может быть, и лет», — утверждает вирусолог.

Чтобы у населения образовался коллективный иммунитет, человечество должно контактировать с вирусом достаточно длительно, отмечает эксперт. По его словам, на это может уйти год-два. «Как грипп постепенно эволюционировал и стал менее опасным для человека, так и коронавирус идет по такому пути», — заявил Альтштейн. На данный момент, как подчеркнул эксперт, рассчитывать на коллективный иммунитет не приходится, поскольку только 15% людей имеют антитела.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что для победы над коронавирусом необходимо дождаться появления коллективного иммунитета. По словам медика, COVID-19 может стать «одним из» заболеваний, когда около 60% населения переболеет коронавирусом, напоминает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.