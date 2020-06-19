Губернатор Курганской области анонсировал ослабление карантина

Людям, приезжающим в область из других регионов, теперь не нужно соблюдать самоизоляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области отменят большинство ограничений по коронавирусу для приезжих. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков.

«Штабом приняты решения об отмене большинства ограничений, связанных со въездом в регион», — написал он в своем instagram-аккаунте. Тем, кто прибывает в Курганскую область из регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19, по-прежнему нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса, однако соблюдать двухнедельный режим изоляции им теперь не нужно.

Губернатор Курганской области также указал на данные медиков, согласно которым в регионе растет число случаев COVID-19, протекающих в бессимптомной форме, и сокращается количество тяжелых проявлений заболевания. Шумков также принес извинения всем, кому за время действия ограничений были причинены неудобства, объяснив, что данные меры были необходимы для безопасности населения.

В Курганской области с 15 июня все люди, приезжающие в регион из других субъектов РФ, должны были предъявлять справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, а также соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. С 24 апреля был ограничен въезд в Курганскую область для всех жителей других регионов.