Крупное месторождение пресной воды нашли в России

Месторождение очищается природными опреснителями Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

Большие запасы пресной воды в Крыму нашли ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ). Потоки этих вод уникальны, они формируются из морской воды на огромной глубине.

«По сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», — сообщает пресс-служба СевГУ.

Температура воды в месторождении — 80-85 градусов. Эти потоки формируются из морской воды. Они получаются с помощью «природных опреснителей» на глубине 2500 метров, объясняет заведующий научно-исследовательской лабораторией университета Николай Ковалев.

Завлаборатории предлагает с помощью этих источников решить проблему населенных пунктов, которые нуждаются в воде. Огромная сеть сквозных тектонических разломов в Крыму позволяет отбирать пресные воды возле этих поселений прямо из-под земли, утверждает Ковалев.

Водный вопрос возник в Крыму после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Поводом для резких действий Киева стал референдум 2014 года, после которого полуостров вошел в состав РФ. Действия украинских властей грозят гуманитарной катастрофой всему полуострову, заявила 1 июня 2020 года Наталья Поклонская. Она обратилась в ООН с просьбой помочь прекратить дискриминацию крымчан.

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