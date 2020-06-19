Свердловским дачникам помогли повлиять на будущее страны

Дачникам дали возможность проголосовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Проголосовать за поправки в Конституцию РФ по месту нахождения намерены почти 34 000 жителей Свердловской области. Такие данные (на 19 июня) URA.RU привели в облизбиркоме — статистика основана на заявлениях об откреплении, поданных в избирком.

«Мы с большим пониманием относимся к тому, что сейчас лето и, так уж вышло, эпидемия. Свердловчане в этом случае предпочитают самоизолироваться на дачах и в загородных домах, которые могут находиться в существенном отдалении от места их прописки. Чтобы все наши граждане могли принять участие в важном для всей страны процессе — голосовании по поправкам в Конституцию России — мы организовали этот мобильный и крайне трудоемкий процесс. Отрадно, что даже находясь на отдыхе граждане не забывают про свои гражданские права и готовы повсеместно выражать свою волю», — рассказал URA.RU председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Голосование по месту фактического пребывания реализуется в рамках программы «Мобильный избиратель». В поселке Флюс под Первоуральском, например, заявления на участие в программе начали принимать с 19 июня. Летом сюда съезжается до 150 дачников, но из-за небольшого размера населенного пункта избирательного участка в нем никогда не было.

Пункт приема во Флюсе организован в местном магазине, здесь же с 27 июня начнет работу сам мобильный участок, на котором территориальные власти ожидают явку до 100 человек. «Я за поправки, а потом мне очень удобно: я сама из Екатеринбурга, а живу здесь, и очень удобно, что к нам приехали и мы можем здесь проголосовать», — поддержала инициативу избиркома свердловчанка Валентина Гришенкова.

По аналогии с поселком Флюс мобильные участки открыты и в других дачных поселках. По данным свердловского избиркома заявления об участии в программе «Мобильный избиратель» уже принимают в 332 садовых товариществах. Основная масса пунктов голосования будет сосредоточена в Екатеринбурге, но кроме него в список попадут Арамиль, Полевской, Североуральск, Белоярский район, Асбест, Невьянск и Нижняя Тура. Большинство пунктов начнет прием заявлений с 20 июня, а закончит 21 июня в 14:00 по местному времени.