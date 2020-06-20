Росстат оценил зарплаты россиян во время пандемии

Зарплаты за апрель снизились Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Среднемесячный заработок россиян в апреле составил 49 306 рублей, снизившись по отношению к марту на 2%, сообщили в Росстате. В ведомстве отметили, что в целом с января по апрель зарплаты россиян выросли на 4%.

«В сравнении с апрелем 2019 года зарплата россиян в апреле 2020 года выросла на 1% и составила 49 306 рублей», — отмечается в данных статистики.

Между тем общая численность безработных в России достигла рекордных 4 млн 513 тысяч человек, отметили в ведомстве, уточнив, что уровень безработицы достиг рекордных 6,1% — такой же показатель безработицы наблюдался 8 лет назад в 2012 году. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков признал, что на российском рынке труда сложилась сложная ситуация. По его данным, на каждые 10 вакансий в РФ сейчас приходится 18 соискателей.

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